U19-Frauen starten mit 3:0-Sieg gegen Island in EM

Entscheidung vor der Pause

Denise Lueger (28.) und Ronja Leidler (45.+2) führten noch vor der Pause die Entscheidung zugunsten der ÖFB-Auswahl herbei, die über die gesamte Spielzeit das gefährlichere Team war. Im Finish schlug dann auch Joker Tina Krassnig (93.) zu. „Für unser Ziel – das Halbfinale – war klar, dass wir mit einem Sieg starten müssen und am besten nach zwei Partien bei sechs Punkten stehen“, sagte Teamchef Markus Hackl.