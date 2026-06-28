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U19-Frauen starten mit 3:0-Sieg gegen Island in EM

Fußball International
28.06.2026 21:44
Denise Lueger
Denise Lueger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs U19-Frauen sind erfolgreich in die EM in Bosnien-Herzegowina gestartet.

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Am Sonntag feierte Rot-Weiß-Rot in Zenica bei großer Hitze einen 3:0-Erfolg über Island und hat sich in Gruppe B damit die Aufstiegschancen ins Semifinale, das die besten beiden Teams erreichen, erhalten. Nächster Gegner ist am Mittwoch in Sarajevo die Schweiz, die sich zum Auftakt von Titelverteidiger Spanien mit 2:2 trennte.

Markus Hackl
Markus Hackl(Bild: GEPA pictures)

Entscheidung vor der Pause
Denise Lueger (28.) und Ronja Leidler (45.+2) führten noch vor der Pause die Entscheidung zugunsten der ÖFB-Auswahl herbei, die über die gesamte Spielzeit das gefährlichere Team war. Im Finish schlug dann auch Joker Tina Krassnig (93.) zu. „Für unser Ziel – das Halbfinale – war klar, dass wir mit einem Sieg starten müssen und am besten nach zwei Partien bei sechs Punkten stehen“, sagte Teamchef Markus Hackl.

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