Rangnick: „Als wir aufgewacht sind, haben wir …“

Mitleid mit iranischem Team

Während der Deutsche an seine eigene Gefühlsachterbahn in den entscheidenden Minuten denkt, hat er auch Mitleid mit der iranischen Mannschaft, die sich durch das Remis von der WM verabschieden musste. „Sowas ist extrem bitter und tut mir auch sehr leid für die Iraner. Die hatten in ihrem Spiel auch Pech mit dieser VAR-Entscheidung. Aber so ist Fußball.“