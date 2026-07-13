Update von Philipp: Dranbleiben lautet die Devise

Letzten Montag musste sich Philipp ganz unerwartet einer Augen-OP unterziehen. Für ihn ist nach wie vor Schonung angesagt. In seiner neuen Grußbotschaft (siehe Video oben) motiviert er uns aber, dranzubleiben. Noch laufen voraufgezeichnete Backup-Sendungen, schon bald wird unser Vorturner aber wieder live auf der Matte stehen.