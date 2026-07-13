Luxusjacht von US-Botschafter verärgert Italiener

US-Botschafter bereist mehrere Regionen Italiens

Nach Angaben des AVS-Vorsitzenden Angelo Bonelli wird die 117 Meter lange und auf rund 450 Millionen US-Dollar geschätzte Jacht auf ihrer Route unter anderem von Civitavecchia bei Rom über Neapel, Vibo Marina, Palermo, Cefalù, Gallipoli und Bari bis nach Venedig, Triest, Genua und Sardinien von Einheiten der Finanzpolizei, der Küstenwache, Hubschraubern sowie weiteren italienischen Sicherheitskräften begleitet. Der Grünen-Politiker spricht von einem „umfangreichen Sicherheits- und Polizeieinsatz“ und verweist darauf, dass Fertitta als US-Botschafter der höchsten italienischen Schutzstufe unterliegt. Diese werde von einer Spezialeinheit des Personenschutzes in Rom gewährleistet.