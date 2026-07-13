Britney Spears packt nach Schock-Fotos im Auto aus

Ein neues virales Foto von Britney Spears sorgt derzeit weltweit für hitzige Diskussionen und reißerische Schlagzeilen in den sozialen Netzwerken. Die Pop-Ikone wurde dabei abgelichtet, wie sie sich während der Fahrt auf einer viel befahrenen Autobahn gefährlich weit aus dem geöffneten Schiebedach ihres Wagens lehnte.
Die Aufnahmen verbreiteten sich in Windeseile und riefen besorgte sowie kritische Stimmen auf den Plan, die das riskante Verhalten der Sängerin im Straßenverkehr verurteilten.
Lange ließ die Reaktion des Megastars jedoch nicht auf sich warten. Über ihre Social-Media-Kanäle meldete sich Britney Spears nun selbst zu Wort, um die Wogen zu glätten und die Situation aus ihrer Sicht zu erklären. Sie stellte klar, dass der Moment weitaus weniger dramatisch war, als es die Paparazzi-Bilder vermuten lassen.
„Zwei Sekunden Wahnsinn“
Laut eigener Aussage wollte sie in diesem Augenblick lediglich ein Gefühl der Freiheit genießen und den Wind spüren, ohne dabei jemanden in Gefahr zu bringen. Sie wies die heftige Kritik entschieden zurück und betonte, dass der Vorfall von den Medien völlig aufgebauscht wurde, um eine weitere Skandalgeschichte um ihre Person zu stricken.
„Was die Leute sehen, sind zwei Sekunden Wahnsinn, in denen ich mich vor den Göttern verneige“, schrieb sie auf Instagram. Dies sei einfach ihre Realität: „Nichts ist so, wie es scheint. Psss, ich glaube, ich muss noch viel öfter aus dem Dach herauskommen.“
Festnahme nach Schlangenlinienfahrt
Spears war Anfang März nach einer Schlangenlinienfahrt in Kalifornien von der Autobahnpolizei gestoppt und vorübergehend festgenommen worden. Sie wurde wegen Autofahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen angeklagt. Wenig später begab sich die Sängerin ihrem Management zufolge freiwillig in eine Behandlungseinrichtung. Sie räumte vor Gericht ihre Schuld ein und kam damit um eine härtere Bestrafung herum. Neben einer einjährigen Bewährungsstrafe gab es mehrere Auflagen, darunter Therapiestunden und die Teilnahme an einem Schulungsprogramm.
Spears, die durch Hits wie „...Baby One More Time“ und „Oops!... I Did It Again“ bekannt wurde, feierte vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren große Erfolge. In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. 2008 wurde sie nach persönlichen Krisen unter Vormundschaft gestellt, wodurch ihr Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen erhielt. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet.
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