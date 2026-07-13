„Beckham machte den Fußball in den USA groß“

Das Miami-Projekt von David Beckham sorgte für ein gewaltiges Umdenken in den USA. Als Werbefigur verdient sich der Brite während der WM ein stolzes Sümmchen dazu ...
Der steirische Auswanderer Thomas List, der in Fort Myers erfolgreich eine Destillerie für Edelbrände betreibt, liebt sein Leben in Florida. „Natürlich auch die riesige Begeisterung um den Sport“, erklärt der Selfmademan, „alle sind in Miami verrückt nach Lionel Messi und dem Klub. Diese Entwicklung hat man David Beckham zu verdanken – er machte diesen Sport in den USA groß.“
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