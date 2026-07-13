Laporta bestätigt Adeyemi-Wechsel zum FC Barcelona

Barcelonas Klubpräsident Joan Laporta hat die bevorstehende Verpflichtung von Offensivspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt. „Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell“, sagte Laporta bei der Fußball-WM in Dallas gegenüber spanischen Medien. Am Sonntag fehlte Adeyemi beim Leistungscheck des BVB. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona fix sei.