Israel kritisiert Pensionen für Attentäter

Palästina-Geberkonferenz am Montag

Für den heutigen Montag ist die Palästina-Geberkonferenz in Brüssel geplant. Diese wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Bei dem Treffen werden mehr als 60 Delegationen erwartet, darunter auch solche aus arabischen Staaten. Bereits im April 2025 hatte die EU neue Finanzhilfen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro für die Palästinensergebiete auf den Weg gebracht. Allein rund 620 Millionen Euro davon sind als direkte Zuschüsse für die im Westjordanland ansässige Autonomiebehörde vorgesehen.