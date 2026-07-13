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Mitten in der Nacht

Akku explodierte! Abstellplatz und Hecke in Brand

Tirol
13.07.2026 10:00
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

37 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reutte in Tirol mussten in der Nacht auf Montag ausrücken, um nach einer Explosion eines E-Bike-Akkus Schlimmeres zu verhindern. Eine Hecke und ein Fahrradabstellplatz waren in Brand.

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Brenzliger Einsatz für die Florianis aus Reutte in der Nacht auf Montag! Kurz nach 4 Uhr kam es in der Bahnhofsstraße zu einer Explosion eines E-Bike-Akkus. Dies wurde von einem Feuerwehrmann und einem Polizisten außer Dienst bemerkt.

Durch die Explosion geriet der Abstellplatz der Fahrräder und eine angrenzende Hecke teilweise in Brand. Das Feuer konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

(Bild: FF Reutte)
(Bild: FF Reutte)
(Bild: FF Reutte)
(Bild: FF Reutte)

Ermittlungen laufen
Der Bereich rund um den Einsatzort wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. 37 Florianis rückten mit fünf Fahrzeugen an. Weitere Erhebungen sind im Gange.

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