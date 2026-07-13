„Das war der bitterste Moment meiner Karriere“

Manchmal bleibt ein Traum auch einfach nur ein Traum. Nicht aber im Fall von Kicker Albin Gashi. Der Neuzugang von Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau erfüllte sich mit dem Wechsel in die Erstklassigkeit spät, aber doch, einen absoluten Kindheitswunsch.
Dabei sah lange Zeit alles danach aus, als würde die Bundesliga eben nur ein Traum bleiben. „Viele in meinem Umfeld haben nicht mehr dran geglaubt. Ich aber schon – und jetzt bin ich hier. Besser spät, als nie“, schmunzelt der Routinier, der zum absoluten „Spätzünder“ wurde, im reifen Alter von 29 erstmals Erstliga-Luft schnuppern wird.
Spät, aber doch
Denn bei Rapid Wien durchlief er zwar sämtliche Jugend-Teams, bei den Profis andocken konnte er allerdings nie. Über Stationen im Ausland und in der zweiten Liga wechselte der gebürtige Hollabrunner dann in die Südstadt zur Admira. „Da gab’s nur ein Ziel – den Aufstieg“, erinnert sich Gashi aber auch an den in den letzten Runden verspielten Aufstieg zurück. „Ich hadere noch immer damit. Das war mit Sicherheit der bitterste Moment meiner Karriere.“
“Extrem spannende Aufgabe“
Im Sommer darauf war das Kapitel „Admira“ dann vorbei, bei Wels spielte sich Gashi mit 13 Treffern und acht Assist in die Auslage. Kurz nach Saisonende klopfte Lustenau an, der Offensivspieler nahm das Angebot ohne zu zögern an. „Der Verein, das neue Stadion, die Fans, das Trainerteam und der Aufstiegs-Hype. Das alles hat diese Aufgabe für mich extrem spannend gemacht. Und ich wollte ja ohnehin in die Bundesliga“, grinst Gashi, der jetzt seit rund einem Monat in Lustenau wohnt.
Vorfreude auf Hexenkessel
Wo er am liebsten an seine starken Leistungen in der Vorsaison anschließen möchte, sich aber sehr wohl der schwierigen Aufgabe bewusst ist. „Das ist ein ganz anderes Level, wo wir uns erst einfinden müssen. Aber als Aufsteiger kann man eigentlich nur wenig verlieren und viel gewinnen“, freut sich Gashi allerdings enorm auf die zahlreichen Hexenkessel in der Bundesliga. „Ich komme aus der zweiten Liga, bin maximal Tausend Zuschauer gewohnt. Und dann spielst du plötzlich in Graz, Wien oder Linz vor 15 bis 20 Tausend Fans!“ Genau so, wie er es sich immer erträumt hat...
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