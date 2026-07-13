„Das war der bitterste Moment meiner Karriere“

Dabei sah lange Zeit alles danach aus, als würde die Bundesliga eben nur ein Traum bleiben. „Viele in meinem Umfeld haben nicht mehr dran geglaubt. Ich aber schon – und jetzt bin ich hier. Besser spät, als nie“, schmunzelt der Routinier, der zum absoluten „Spätzünder“ wurde, im reifen Alter von 29 erstmals Erstliga-Luft schnuppern wird.



Spät, aber doch

Denn bei Rapid Wien durchlief er zwar sämtliche Jugend-Teams, bei den Profis andocken konnte er allerdings nie. Über Stationen im Ausland und in der zweiten Liga wechselte der gebürtige Hollabrunner dann in die Südstadt zur Admira. „Da gab’s nur ein Ziel – den Aufstieg“, erinnert sich Gashi aber auch an den in den letzten Runden verspielten Aufstieg zurück. „Ich hadere noch immer damit. Das war mit Sicherheit der bitterste Moment meiner Karriere.“