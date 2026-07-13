Pkw-Hersteller holen Produktion nach Europa zurück

Laut T&E konnten die Zölle die Einfuhr von E-Autos chinesischer Hersteller hingegen kaum eindämmen. So hätten BYD und Geely ihre Importe nach Europa seit 2024 deutlich steigern können. Die Studie führt das vor allem auf die hohe Überproduktion der Unternehmen in China zurück. Eine Ausnahme ist die Firma Saic, deren Absatzzahlen stark zurückgegangen sind. Das liege daran, dass für Elektroautos von Saic fast doppelt so hohe Zölle anfallen wie für Fahrzeuge von BYD oder Geely, heißt es. Der Hintergrund ist, dass die EU in einer Untersuchung zu dem Schluss kam, dass Saic mehr von staatlichen Subventionen profitiere als die Mitbewerber.