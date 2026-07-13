Vögel in Gefahr: Hat es sich ausgezwitschert?

Wo zwitschert es sich für die tropischen Vögel am schönsten? In der grünen Lunge unseres Planeten, im Regenwald von Amazonien. Doch dieser Garten Eden der Artenvielfalt wird vom Menschen durch Zersiedlung und Rodung zerstört. Vogelpopulationen sind ein verlässlicher Indikator, um zu dokumentieren, welche Vogelarten verschwunden sind, welche sich verändert oder verringert haben. Seit den 1980er-Jahren existieren dazu ornithologische Aufzeichnungen, seit der Jahrtausendwende wird zum Hotspot Regenwald und zu seiner Rolle im Klimageschehen weltweit vermehrt geforscht.