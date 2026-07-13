Amazonasgebiet bedroht
Vögel in Gefahr: Hat es sich ausgezwitschert?
Vom Menschen unberührte Regionen des Amazonas-Regenwaldes galten lange als noch intakte Refugien für bedrohte tropische Vögel. Doch ein neues Forschungsprojekt zeigt: Auch hier verschwinden die Vögel, der ungebremste Klimawandel beschädigt die letzten Paradiese der Natur.
Wo zwitschert es sich für die tropischen Vögel am schönsten? In der grünen Lunge unseres Planeten, im Regenwald von Amazonien. Doch dieser Garten Eden der Artenvielfalt wird vom Menschen durch Zersiedlung und Rodung zerstört. Vogelpopulationen sind ein verlässlicher Indikator, um zu dokumentieren, welche Vogelarten verschwunden sind, welche sich verändert oder verringert haben. Seit den 1980er-Jahren existieren dazu ornithologische Aufzeichnungen, seit der Jahrtausendwende wird zum Hotspot Regenwald und zu seiner Rolle im Klimageschehen weltweit vermehrt geforscht.
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