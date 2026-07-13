Von der Leyen will Social-Media-Mindestalter

Von der Leyen: Kinder schützen

Das Panel habe eine der größten Herausforderungen für die Regierungen geprüft: Wie man unsere Kinder schützen kann und welche Normen und Regelungen dafür geeignet wären, so von der Leyen. Es liege auch an den Eltern, Kinder zu schützen und zu entscheiden, wann diese ihr erstes Smartphone erhalten würden. „Der Status-quo, in denen wir es den großen Tech-Unternehmen erlauben, uneingeschränkten Zugang zu unseren Kindern erlauben“, würde zu Schäden führen, betonte die Kommissionspräsidentin.