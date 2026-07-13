Darum platzte der irre Traum der Saudi-Milliardäre

NEOM – ein Projekt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, welches alles bisher dagewesene in den Schatten stellen sollte. Gemeinsam mit ausländischen Investoren und hunderten Milliarden Dollar aus dem saudischen Staatsfonds waren mehrere Bauprojekte geplant, die nun allesamt ins Wanken kommen. Die meisten davon, bevor sie überhaupt richtig Fahrt aufgenommen haben. Krone+ hat sich die wichtigsten Projekte angesehen: