Projekt vor dem Aus
Darum platzte der irre Traum der Saudi-Milliardäre
The Line sollte inmitten der Wüste von Saudi-Arabien das größte Bauwerk der Welt werden. Doch zuletzt wurde es um das prestigeträchtige und zukunftsorientierte Projekt ruhig. Sehr ruhig. Krone+ hat sich angesehen, warum die Stadt zum Scheitern verurteilt ist und wie es um die restlichen Projekte von NEOM steht.
NEOM – ein Projekt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, welches alles bisher dagewesene in den Schatten stellen sollte. Gemeinsam mit ausländischen Investoren und hunderten Milliarden Dollar aus dem saudischen Staatsfonds waren mehrere Bauprojekte geplant, die nun allesamt ins Wanken kommen. Die meisten davon, bevor sie überhaupt richtig Fahrt aufgenommen haben. Krone+ hat sich die wichtigsten Projekte angesehen:
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