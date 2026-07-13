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Amerikanische Boliden rollen wieder um den See

Kärnten
13.07.2026 11:00
Fans von amerikanischen Autos kommen am Faaker See auf ihre Kosten.
Fans von amerikanischen Autos kommen am Faaker See auf ihre Kosten.(Bild: US Car &amp; Jeep Festival Faak am See)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Cadillac Eldorado oder die Ford F-Serie Pick-up: Fans von amerikanischen Autos sollten sich das Wochenende markieren. Das beliebte „US Car & Jeep Treffen“ kommt wieder an den Faaker See.

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Das Gelände des Faaker Bauernmarktes verwandelt sich heuer bereits zum zehnten Mal zum ultimativen Mekka für Fans der kultigen Fahrzeuge und kulinarischen Genüsse. In den vergangenen zehn Jahren konnten mehr als 50.000 Besucher und 2000 US-Cars am See willkommen geheißen werden.

Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm. Los geht’s bereits am Freitag, 17. Juli (14 Uhr). Für die musikalische Unterhaltung werden The Fuel und The Strongbow sorgen. Während des gesamten Wochenendes gibt es auf dem Gelände außerdem einen Streetfood-Market sowie eine Shoppingmeile.

Natürlich werden die amerikanischen Fahrzeuge stilecht von ihren Besitzern präsentiert, und Freitag (18 Uhr) und Samstag (17.30 Uhr) wird es eine abendliche Ausfahrt der Autos um den Faaker See geben.

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