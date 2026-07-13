Amerikanische Boliden rollen wieder um den See

Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm. Los geht’s bereits am Freitag, 17. Juli (14 Uhr). Für die musikalische Unterhaltung werden The Fuel und The Strongbow sorgen. Während des gesamten Wochenendes gibt es auf dem Gelände außerdem einen Streetfood-Market sowie eine Shoppingmeile.