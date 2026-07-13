Radstar regt radikale Maßnahme gegen Hitzetour an

„Vielleicht besteht der nächste Schritt darin, die Etappen früher zu starten. Am Sonntag gab es einen Vorschlag, um 10 Uhr zu starten, aber das ändert nichts, denn dann kommt man immer noch in der Hitze ins Ziel“, sagte Pogacar. „Man muss um 8 oder 9 Uhr starten, oder sogar noch früher. Das ist zwar ein bisschen beschissen, aber ich glaube, der Körper kann sich daran gewöhnen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und um 8 Uhr eine Etappe zu fahren.“ Insgesamt hätten sich die Teams aber gut auf die Temperaturen eingestellt.