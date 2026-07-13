Neues Altstoffsammelzentrum für drei Gemeinden

„Für uns ist die Entsorgung in Blasnitzen optimal, von uns sind das vier Kilometer“, so der Sittersdorfer Bürgermeister Gerhard Koller. Erstmals ist auch die Gemeinde Globasnitz, die bisher noch keine Entsorgungsstelle hatte, mit dabei. „Wir sind sehr froh, dass dies geklappt hat und wir das über interkommunale Mittel gemeinsam finanzieren können“, so Bürgermeister Bernard Sadovnik. In seiner Gemeinde sind zuvor einige Projekte für die Altstoffentsorgung gescheitert.