Vierköpfige Diebesbande flog durch Zufallsfund auf

Erfolglose Flucht ins Maisfeld

Als die Polizisten diese ansprachen, flüchteten die beiden – ein 27-jähriger und ein 39-jähriger Rumäne – in das angrenzende Maisfeld. Ohne Erfolg – sie konnten rasch im Nahbereich angehalten und festgenommen werden. Dann suchten die Beamten den Wohnort des 19-Jährigen auf. „Dort wurde ein 48-jähriger Rumäne angetroffen“, berichtet die Polizei weiter. „Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung wurden Gegenstände geringen Wertes sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus Diebstählen auf Baustellen stammen.“