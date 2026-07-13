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Keine Katzenfreunde

Oggauerin bekam wegen Tierliebe einen Droh-Anruf

Burgenland
13.07.2026 10:00
Auch ein Igel ist des öfteren Futtergast bei den Kätzchen.
Auch ein Igel ist des öfteren Futtergast bei den Kätzchen.(Bild: Wildtierhilfe Oggau)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Seit dem Vorjahr füttert Margot Handler-Götsch wilde Katzen auf einem Grundstück in Oggau. In den neu gebauten Häusern in der Nähe dürfte es jetzt jemanden geben, dem das ein Dorn im Auge ist. 

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Zu ihrem „Job“ als Katzen-Tante kam die Oggauerin durch Zufall. Sie wollte Blumen für ihren verstorbenen Mann bestellen, sah die wilden Katzen auf einem unbebauten Grundstück – und fing an sich zu kümmern – und zwar mit Erlaubnis derer, denen das Grundstück gehört.

Einige Samtpfoten wurden vermittelt, eine nahm sie selbst nach Hause. Jetzt sind noch ein kastrierter Kater und eine Katze mit Jungen auf dem Platz. „Ich habe Lebendfallen aufgestellt, damit wir sie fangen und vermitteln, aber vor allem sterilisieren können“, so die Tierfreundin.

Zitat Icon

Ich bekam einen Anruf, in dem mir erklärt wurde, ich solle aufhören zu füttern, sonst hätte das Folgen für mich. 

Margot Handler-Götsch

Ärger mit den neuen Nachbarn
In unmittelbarer Nähe des Grundstückes wurden nun neue Häuser gebaut, in denen es offensichtlich weniger tierliebe Menschen geben dürfte. „Eine blonde Frau hat mich angesprochen, als ich gerade füttern war und mir erklärt, ich müsse damit aufhören“, schildert die Pensionistin. Auch bei ihrer Pediküre kam das Thema aufs Tapet. Die Krönung war aber ein Anruf, bei dem der 75-Jährigen jemand mit verstellter Stimme erklärte, sie müsse aufhören, die Tiere zu füttern, sonst hätte das Folgen für sie.

Auch den Amtstierarzt hat man der Frau schon auf den Hals gehetzt. Der lobte allerdings die Sauberkeit des Futterplatzes. Sie hat nun Sorge, dass jemand die Tiere vergiften könnte. „Wir haben jetzt eine Wildtierkamera aufgehängt, aber ich verstehe die Aufregung nicht. Ich säubere den Futterplatz, wir schauen, dass wir die Jungen wegbekommen und sie sterilisieren. Vor allem kommen auch Katzen aus der Nachbarschaft fressen. Ich hoffe also, dass nicht wirklich jemand auf die Idee kommt, den Tieren etwas anzutun.“

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