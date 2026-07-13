Oggauerin bekam wegen Tierliebe einen Droh-Anruf

Ärger mit den neuen Nachbarn

In unmittelbarer Nähe des Grundstückes wurden nun neue Häuser gebaut, in denen es offensichtlich weniger tierliebe Menschen geben dürfte. „Eine blonde Frau hat mich angesprochen, als ich gerade füttern war und mir erklärt, ich müsse damit aufhören“, schildert die Pensionistin. Auch bei ihrer Pediküre kam das Thema aufs Tapet. Die Krönung war aber ein Anruf, bei dem der 75-Jährigen jemand mit verstellter Stimme erklärte, sie müsse aufhören, die Tiere zu füttern, sonst hätte das Folgen für sie.