Autoposer-Terror: Anrainer erobern Gassen zurück

20.30 Uhr, Tuchlauben 22. Zwischen den Fassaden hängt ein Transparent: ein durchgestrichener Sportwagen, grelles Pink auf Schwarzweiß. Die Botschaft unmissverständlich: „Stoppt die Auto-Poser“. Immer mehr Menschen strömen zusammen – obwohl halb Wien um diese Jahreszeit auf Urlaub ist. „Viele, die heute keine Zeit haben, bedanken sich trotzdem für die Initiative“, so eine Anrainerin. Auch die Politik ist stärker vertreten und signalisiert Solidarität.