Autoposer-Terror: Anrainer erobern Gassen zurück

Getunte Autos, dröhnende Musik, Hupkonzerte bis in die Nacht: Schon zum dritten Mal ziehen Bewohner der Wiener Innenstadt gegen die nächtlichen Blechkolonnen auf die Straße. Trotz verstärkter Polizeikontrollen bleibt die Lage unverändert – jetzt fordern sie ein echtes Nachtfahrverbot.
20.30 Uhr, Tuchlauben 22. Zwischen den Fassaden hängt ein Transparent: ein durchgestrichener Sportwagen, grelles Pink auf Schwarzweiß. Die Botschaft unmissverständlich: „Stoppt die Auto-Poser“. Immer mehr Menschen strömen zusammen – obwohl halb Wien um diese Jahreszeit auf Urlaub ist. „Viele, die heute keine Zeit haben, bedanken sich trotzdem für die Initiative“, so eine Anrainerin. Auch die Politik ist stärker vertreten und signalisiert Solidarität.
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