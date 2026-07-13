Spritztour mit Auto endet für 16-Jährigen in Fluss

Wahnsinns-Aktion eines 16-Jährigen in der Nacht auf Montag im obersteirischen Kapfenberg: Der Bursche raste in einem BMW den Radweg an der Mürz (Steiermark) entlang – als dieser zu schmal wurde, wollte er umdrehen und landete im Fluss.
Diese Idee hatte der 16-jährige Obersteirer wohl nicht ganz zu Ende gedacht. Mit einem silbernen BMW fuhr er in der Nacht auf Montag in Kapfenberg auf den Radweg an der Mürz auf. Irgendwann wurde dieser aber zu schmal. Also wollte der Bursche umdrehen – dieses Manöver dürfte er allerdings noch nicht so gut beherrschen. Mitsamt dem Auto ging's nämlich ab in die Mürz. Und da hatte der Jugendliche Riesenglück, dass er sich selbstständig aus dem Auto befreien und ans Ufer schwimmen konnte.
Gegen zwei Uhr wurde dann auch die Stadtfeuerwehr Kapfenberg zur Fahrzeugbergung alarmiert. „Der Bursche hat schon mehr als Glück gehabt“, war auch Kommandant Karl Löscher fassungslos. „Wenn das Auto nicht bei einem Felsen hängengeblieben wäre, hätte es ihn weiter in Richtung Wehr getrieben.“ Die Tauchstaffeln aus Kapfenberg und Bruck konnten den Wagen letztlich sichern und so wurde er mittels Kran wieder ins Trockene gehoben.
Der 16-Jährige blieb unverletzt. Lenkerberechtigung besaß er noch keine – allerdings hätte er im September, wenn er 17 wird, den L17 bekommen. Diesen kann er sich nach dieser Aktion aufzeichnen.
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