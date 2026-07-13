Spritztour mit Auto endet für 16-Jährigen in Fluss

Diese Idee hatte der 16-jährige Obersteirer wohl nicht ganz zu Ende gedacht. Mit einem silbernen BMW fuhr er in der Nacht auf Montag in Kapfenberg auf den Radweg an der Mürz auf. Irgendwann wurde dieser aber zu schmal. Also wollte der Bursche umdrehen – dieses Manöver dürfte er allerdings noch nicht so gut beherrschen. Mitsamt dem Auto ging's nämlich ab in die Mürz. Und da hatte der Jugendliche Riesenglück, dass er sich selbstständig aus dem Auto befreien und ans Ufer schwimmen konnte.