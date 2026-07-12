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Entscheidung gefallen! WAC hat einen neuen Kapitän

Fußball National
12.07.2026 19:01
Neues Kapitänstrio: Piesinger, Wimmer und Pink.
Neues Kapitänstrio: Piesinger, Wimmer und Pink.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Die intensive Saisonvorbereitung des WAC in Maria Alm neigt sich dem Ende zu. Mit Hradec Kralove wartet ein weiterer internationaler Testgegner am Montag (17). Beim Teambuilding am Sonntag teilte Trainer Thomas Silberberger den Wölfen seine jüngste Personalentscheidung mit. Setzt auf der Torhüter-Position nochmals Transfer-Bewegung ein?

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Die ersten Personalentscheidung ist gefallen! Nach Teambuilding fand in Maria Alm ein Abschlussabend in der „Tom Almhütte“ am Natrun statt. In einer Ansprache teilte WAC-Trainer Thomas Silberberger mit, wer zukünftig als Bindeglied zwischen Mannschaft und Coaching Staff fungieren soll.

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