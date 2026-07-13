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Konflikte im Becken

Weshalb es in den Freibädern ab und zu kracht

Oberösterreich
13.07.2026 05:00
Hitze, Alkohol, halbnackte Körper – im Freibad geht‘s oft rund, auch wenn die Badeordnung ...
Hitze, Alkohol, halbnackte Körper – im Freibad geht‘s oft rund, auch wenn die Badeordnung eigentlich dies verhindern soll.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Sie sind oftmals alleine einer „Übermacht“ ausgeliefert: Nach Vorfällen mit rabiaten Bademeistern und Badegästen sprachen wir mit einem von zwei Ex-Polizisten, die diese Berufsgruppen beim WIFI im Krisenmanagement schulen. Echten „Häferln“ wird übrigens angeraten, sich andere Jobs zu suchen.

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„Deeskalation in Bäderbetrieben“ heißt der Kurs 8741 im WIFI-Kursbuch. Wie zuletzt Vorfälle in zwei heimischen Freibädern, nämlich Laakirchen und Frankenmarkt, zeigen, herrscht durchaus Bedarf an solchen Schulungen.

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