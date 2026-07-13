Mit voller Wucht gegen Baum: Lenker stirbt in NÖ

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann mit seinem Pkw auf der B10 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto krachte mit voller Wucht gegen einen Baum, wurde durch die enorme Energie des Aufpralls in die Luft geschleudert und kam schließlich schwer beschädigt auf dem Dach zum Stillstand.