Mit voller Wucht gegen Baum: Lenker stirbt in NÖ

Dramatischer Unfall am späten Sonntagabend im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ): Ein 30-jähriger Wiener verlor bei Schwechat die Kontrolle über seinen Wagen – für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann mit seinem Pkw auf der B10 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto krachte mit voller Wucht gegen einen Baum, wurde durch die enorme Energie des Aufpralls in die Luft geschleudert und kam schließlich schwer beschädigt auf dem Dach zum Stillstand.
Lenker verstarb noch an Unfallstelle
Die Rettungskräfte konnten für den 30-Jährigen nichts mehr tun. Der Lenker erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Die genaue Ursache für den tragischen Unfall ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.
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