„Dealer“ Ali G taucht überraschend beim Finale auf

​Parallel zu dem Live-Auftritt ging ein frisch erstellter, verifizierter Instagram-Kanal des Charakters online. In einem dort geteilten Video zog der Komiker im typischen Slang über das Event her: Tennis sei schließlich nur „eine schlechtere Version von Pingpong“. In der Caption legte er gewohnt selbstbewusst nach: „I iz BACK! And if u iz at dis borin wimbledon final lookin 2 get grand slammed, I iz here wif de hookup.“ – „Ich ist wieder da! Und wenn ihr gerade bei diesem langweiligen Wimbledon-Finale sitzt und auf einen Grand Slam aus seid, dann bin ich hier, um euch zu helfen.“