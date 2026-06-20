Gegen Hitze: Warum Sie das Licht abdrehen sollten

Viele kennen es: Draußen ist es heiß – doch drinnen gefühlt noch heißer. Was tun, wie hält man sein Zuhause möglichst kühl an Hitzetagen? Wir haben Handwerker und Umweltexperten gefragt, was man dafür tun kann. Spoiler: Licht aus, Teppich weg!
Stickige Schlafzimmer, überhitzte Küchen und Co.: Der Aufenthalt im eigenen Zuhause kann in einer Hitzeperiode mühsam werden. In unseren Breitengraden sind Gebäude meist gebaut, um vor Kälte zu schätzen. Mit gezielten Maßnahmen kann man aber auch die Hitze aussperren.
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