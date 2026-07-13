Kaiserliches Brautkleid in Museum ausgestellt

Im Stift St. Paul im Lavanttal wird heuer zur Ausstellung „Schatzhaus Kärntens – Universum Wissen“ auch die Sonderschau frau:macht:kunst gezeigt. Und dabei mischt sich ein besonders edles Stück um weitere Exponate und Bilder. Zu bestaunen gibt es das prunkvolle Hochzeitskleid, das Kaiserin Elisabeth – kurz „Sisi“ – das sie bei ihrer Vermählung mit Kaiser Franz Joseph I., eines der bedeutsamsten höfischen Ereignisse des 19. Jahrhunderts, getragen hat. Die weiße Seidenrobe mit reicher Gold- und Silberstickerei stammt aus dem Jahr 1854.