Für Uwe ist es bereits der dritte Schicksalsschlag

Uwe setzt sich für andere Betroffene ein

Auch mit dem Thema Stammzellen beschäftigte sich der 59-Jährige in letzter Zeit sehr viel. Denn nicht nur Uwe ist auf eine passende Spende angewiesen, sondern auch zahlreiche andere Betroffene in ganz Österreich und weltweit. Vor allem Hilfe suchende Kinder brachten den 59-Jährigen zum Nachdenken. „Ich lebe noch und will meine Zeit sinnvoll nutzen. Als ich gesehen habe, dass etwa ein dreijähriges Kind auch Stammzellen braucht, habe ich gewusst, dass ich etwas machen und helfen will“, erklärt Uwe.