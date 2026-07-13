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An Leukämie erkrankt

Für Uwe ist es bereits der dritte Schicksalsschlag

Oberösterreich
13.07.2026 10:00
Uwe kämpft seit zehn Jahren mit Krankheiten.
Uwe kämpft seit zehn Jahren mit Krankheiten.(Bild: Uwe)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Wie ein Krankenhaus von innen aussieht, weiß Uwe aus Klam (Oberösterreich) aufgrund seiner langjährigen Krankheitsgeschichte bestens. Dass er nun aber auch noch auf der Onkologie des Kepler Uniklinikums eine Chemotherapie über sich ergehen lassen muss, damit rechnete der 59-Jährige beim besten Willen nicht.

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Seit zehn Jahren lebt Uwe bereits mit ITP (Immunthrombozytopenie) und MS (Multiple Sklerose). Nun kam eine weitere niederschmetternde Diagnose dazu, die seine Lebensfreude aktuell erneut auf eine harte Probe stellt. „Vier Wochen lang wurde ich von Tag zu Tag schwächer. Meine Lebensgefährtin hat dann gesagt, dass ich doch zum Arzt schauen soll. Dort bekam ich Anfang Juni die Diagnose Leukämie. An so etwas denkt man überhaupt nicht“, erinnert sich der Mühlviertler zurück.

Eigenes Lied geschrieben
Und die Mediziner waren auch sehr direkt mit dem Erkrankten. Entweder er würde sofort mit einer langwierigen Therapie im Spital beginnen, oder er hätte noch „drei bis vier Tage zu leben“. Der gebürtige Deutsche entschied sich natürlich für die Behandlung. „Ich vertrage die Chemo eigentlich ganz gut“, gibt sich der 59-Jährige kämpferisch. Die Zeit im Spital nutzt der Patient sinnvoll. So entstand etwa sein eigenes Lied „Der Weg zum Licht“. Der Song gibt dem Oberösterreicher Halt und soll auch anderen Leukämie- und Krebspatienten Hoffnung schenken.

Uwe setzt sich für andere Betroffene ein
Auch mit dem Thema Stammzellen beschäftigte sich der 59-Jährige in letzter Zeit sehr viel. Denn nicht nur Uwe ist auf eine passende Spende angewiesen, sondern auch zahlreiche andere Betroffene in ganz Österreich und weltweit. Vor allem Hilfe suchende Kinder brachten den 59-Jährigen zum Nachdenken. „Ich lebe noch und will meine Zeit sinnvoll nutzen. Als ich gesehen habe, dass etwa ein dreijähriges Kind auch Stammzellen braucht, habe ich gewusst, dass ich etwas machen und helfen will“, erklärt Uwe.

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