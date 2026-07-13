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Tausende Tonnen Abfall

Müllberg in Indien stürzt ein: Neun Tote

Ausland
13.07.2026 10:13
Durch die Regenfälle geriet der Berg ins Rutschen (Symbolbild).
Durch die Regenfälle geriet der Berg ins Rutschen (Symbolbild).(Bild: neenawat555 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Einsturz eines riesigen Müllberges sind in Indien neun Angestellte einer Verbrennungsanlage getötet worden.

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Durch anhaltende Regenfälle seien tausende Tonnen Abfall ins Rutschen geraten und hätten ein Verwaltungsgebäude unter sich begraben, teilten die Betreiber der Antony Waste Handling Cell in Pimpri Chinchwad im Westen des Landes am Montag mit. Demnach ereignete sich das Unglück bereits am vergangenen Mittwoch. In der Anlage wird Müll zur Stromgewinnung verbrannt.

23 Menschen wurden den Angaben zufolge unter dem Müll begraben. Neun starben, die übrigen 14 konnten gerettet werden. Die Bergungsarbeiten waren den Betreibern zufolge durch den weiter anhaltenden Regen behindert worden. Laut der Zeitung „Times of India“ wurden am Montag drei der geretteten Menschen noch im Krankenhaus behandelt.

Gefährliche Monsun-Zeit
Während der Monsun-Zeit zwischen Juni und September kommt es in Indien häufig zu Erdrutschen und Gebäudeeinstürzen, wenn alte und baufällige Konstruktionen schweren Niederschlägen nachgeben. Wissenschaftern zufolge kommt es durch den menschengemachten Klimawandel immer häufiger zu extremen Wetterereignissen in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Das in diesem Jahr besonders stark ausgeprägte Wetterphänomen El Niño könnte nach Ansicht von Meteorologen die Wetterverhältnisse weiter verändern.

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