Müllberg in Indien stürzt ein: Neun Tote

Gefährliche Monsun-Zeit

Während der Monsun-Zeit zwischen Juni und September kommt es in Indien häufig zu Erdrutschen und Gebäudeeinstürzen, wenn alte und baufällige Konstruktionen schweren Niederschlägen nachgeben. Wissenschaftern zufolge kommt es durch den menschengemachten Klimawandel immer häufiger zu extremen Wetterereignissen in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Das in diesem Jahr besonders stark ausgeprägte Wetterphänomen El Niño könnte nach Ansicht von Meteorologen die Wetterverhältnisse weiter verändern.