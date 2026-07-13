Prinz George geht mit cooler Wimbledon-Pose viral!

Wer ist hier der Boss? Prinz George hat bei seinem Auftritt in Wimbledon für jede Menge Aufsehen gesorgt. Der Grund ist eine kleine Geste mit großer Wirkung ...
Was für ein Auftritt der Royal Family! Am Sonntag waren in Wimbledon nicht nur Alexander Zverev und Jannik Sinner die Stars, sondern auch Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George und Charlotte. Und obwohl die Mini-Prinzessin im blauen Kleid einfach entzückend aussah, war es an diesem Nachmittag ihr großer Bruder, der alle Blicke auf sich zog.
Coole Pose, strenger Blick
Der Grund? Prinz George, geschniegelt und „gesackelt“ wie Papa William, präsentierte sich in der Royal Box mit einer Lässigkeit, die ihresgleichen sucht.
Mit strenger Miene lehnte sich der Zwölfjährige, der in wenigen Tagen Geburtstag feiert, nämlich mit beiden Händen abgestützt an die Balustrade der Royal Box.
Cool? Auf jeden Fall! Respekt einflößend? Ein bisschen! Da fragt man sich durchaus, ob Prinz George als künftiger König etwa einmal mit strenger Hand regieren wird ...
Bald ein „Poster-Boy“?
Auf jeden Fall war es kein Wunder, dass die „Manager Pose“ des Jung-Royals im Netz ordentlich gefeiert wurde. „Hier sieht man einen Denker, einen Strategen“, jubelte ein Fan auf X über den künftigen Thronfolger. „Mit 13 schaut er schon aus wie der Boss“, fügte ein anderer augenzwinkernd hinzu.
Und noch einer witzelte: „In zwei, drei Jahren wird diese Pose mit der Hand in der Hüfte auf Postern zu sehen sein und sich wie verrückt verkaufen.“
George trotzte Hitze
Aber Prinz George bewies nicht nur, dass er kurz vor dem Start in seine Teenie-Jahre schon echtes Coolness-Potenzial hat, sondern trotzte auch tapfer der Sommerhitze am Center Court.
Denn George, der unter seinem Sakko ein langes Hemd trug, griff kurzerhand zur stylishen Sonnenbrille und Mini-Ventilator, mit dem er sich zumindest ein wenig Abkühlung holte. Das spannende Finale am Center Court wollte sich der Prinz nämlich auf keinen Fall entgehen lassen ...
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