Prinz George geht mit cooler Wimbledon-Pose viral!

Was für ein Auftritt der Royal Family! Am Sonntag waren in Wimbledon nicht nur Alexander Zverev und Jannik Sinner die Stars, sondern auch Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George und Charlotte. Und obwohl die Mini-Prinzessin im blauen Kleid einfach entzückend aussah, war es an diesem Nachmittag ihr großer Bruder, der alle Blicke auf sich zog.