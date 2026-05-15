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Aktie im Hoch: Milliardenpoker um Kult-Eislutscher

Wirtschaft
15.05.2026 17:02
Der Magnum ist eine Marke für Speiseeis der gleichnamigen Magnum Ice Cream Company, bewertet mit ...
Der Magnum ist eine Marke für Speiseeis der gleichnamigen Magnum Ice Cream Company, bewertet mit acht Milliarden Euro. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der weltweit führende Eiscreme-Hersteller Magnum steht sechs Monate nach dem Börsengang hoch im Kurs. Am Freitag kletterte die Aktie um 18 Prozentpunkte. Grund dafür war ein brisanter Medienbericht ...

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Wie die Nachrichtenagentur Reuters nämlich berichtete, buhlen US-Finanzinvestoren wie Blackstone und CD&R um den niederländischen Hersteller, der Marken wie „Magnum“, „Cornetto“ und „Ben & Jerry‘s“ besitzt. Reuters beruft sich in den Recherchen auf zwei mit den Plänen vertraute Personen.

Sommersaison wird entscheidend
Die potenziellen Investoren wollen bis zu einer definitiven Entscheidung aber noch abwarten und die weitere Entwicklung des Aktienkurses beobachten. Entscheidend dürfte auch sein, wie sich Magnum in der wichtigen Sommersaison schlägt. Magnum, Unilever, Blackstone und CD&R wollten sich nicht zu den Informationen äußern.

Fakt ist: Die Aktie von Magnum war von einem Hoch bei 16,49 Euro im Februar bis Donnerstag auf 13 Euro abgestürzt – am Freitag schoss die Aktie aber nach dem Reuters-Bericht um 18 Prozent nach oben!

Der britische Nahrungsmittelriese Unilever hatte sein Eiscreme-Geschäft unter dem Namen Magnum Ice Cream Company abgespalten und am 8. Dezember 2025 an die Amsterdamer Börse gebracht.

Globaler Eiscreme-Markt wird auf 74,4 Milliarden Euro geschätzt
In Deutschland werden die Produkte unter der Dachmarke Langnese verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum sieht sich mit einem Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestlé und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf 11 Prozent kommt. Der globale Eiscreme-Markt wird auf 87 Milliarden Dollar (74,4 Milliarden Euro) geschätzt.

Magnum

  • Die Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC) ist ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen, das im Dezember 2025 als Spin-off aus dem Unilever-Konzern hervorgegangen ist. Der Hauptsitz befindet sich in Amsterdam.
  • Das Unternehmen produziert und vertreibt Eiscreme unter anderem unter den folgenden Marken im deutschsprachigen Raum: „Heartbrand-Marke“ (Eskimo in Österreich, Langnese in Deutschland), Magnum, Cornetto, Ben & Jerry’s, Carte d’Or, Nogger, Viennetta.
  • Der Umsatz von Magnum im Jahr 2024 betrug 7,9 Milliarden Euro.

Froneri – bekannt für Marken wie Häagen-Dazs, Mövenpick und Schöller – war bei einer Finanzierungsrunde im Oktober mit 15 Milliarden Euro bewertet worden. Das Unternehmen gilt als profitabler.

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Magnum kommt auf einen Börsenwert von acht Milliarden Euro!
Magnum kam demgegenüber am Donnerstag auf einen Börsenwert von acht Milliarden Euro. Unilever hält noch 19,9 Prozent der Anteile, will sich aber binnen fünf Jahren davon trennen. 

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