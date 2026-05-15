Aktie im Hoch: Milliardenpoker um Kult-Eislutscher

Globaler Eiscreme-Markt wird auf 74,4 Milliarden Euro geschätzt

In Deutschland werden die Produkte unter der Dachmarke Langnese verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum sieht sich mit einem Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestlé und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf 11 Prozent kommt. Der globale Eiscreme-Markt wird auf 87 Milliarden Dollar (74,4 Milliarden Euro) geschätzt.