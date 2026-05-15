Beckhams erstmals im Club britischer Milliardäre

Grund für den Vermögenszuwachs seien schlaue „Investitionen in Fußball, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilien und Mode“. Der „Sunday Times“ zufolge ist Beckham der erste britische Sportler, der es zum Milliardär gebracht hat. Sein im vergangenen Jahr noch auf 500 Millionen Pfund geschätztes Vermögen sei vor allem durch Investitionen des ehemaligen Kapitäns der britischen Nationalmannschaft in den US-Fußballverein Inter Miami in die Höhe geschnellt. Der aktuelle Star von Inter Miami, Lionel Messi, hatte seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert.