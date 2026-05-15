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Stolzes Vermögen

Beckhams erstmals im Club britischer Milliardäre

Fußball International
15.05.2026 16:31
Victoria (l.) und David Beckham
Victoria (l.) und David Beckham(Bild: APA-Images / Action Press / Jean-Marc Haedrich)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der britische Ex-Fußballstar David Beckham und seine Ehefrau Victoria, Ex-Spice-Girl, Geschäftsfrau und Modemacherin, gehören erstmals zum Kreis der Milliardäre in Großbritannien. Das geht aus einer am Freitag von der „Sunday Times“ veröffentlichten Liste hervor. Demnach verdoppelte sich das Vermögen des Ehepaars binnen eines Jahres auf schätzungsweise 1,185 Milliarden Pfund (1,36 Milliarden Euro).

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Grund für den Vermögenszuwachs seien schlaue „Investitionen in Fußball, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilien und Mode“. Der „Sunday Times“ zufolge ist Beckham der erste britische Sportler, der es zum Milliardär gebracht hat. Sein im vergangenen Jahr noch auf 500 Millionen Pfund geschätztes Vermögen sei vor allem durch Investitionen des ehemaligen Kapitäns der britischen Nationalmannschaft in den US-Fußballverein Inter Miami in die Höhe geschnellt. Der aktuelle Star von Inter Miami, Lionel Messi, hatte seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert.

Lionel Messi (l.) und David Beckham
Lionel Messi (l.) und David Beckham(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Gleichzeitig erzielte die 2008 gestartete und lange Zeit defizitäre Modemarke von Victoria Beckham im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Pfund Umsatz, wie die „Sunday Times“ weiter berichtete. In dem Ranking, das die Zeitung jedes Jahr erstellt, werden die 350 reichsten Einzelpersonen und Familien Großbritanniens aufgeführt, wobei alle Branchen berücksichtigt werden. Neu in der Liste sind die Brüder Noel und Liam Gallagher, deren gemeinsames, auf 375 Millionen Pfund geschätztes Vermögen durch die Comeback-Tournee von Oasis angekurbelt wurde.

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