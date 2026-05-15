Selena Gomez‘ Ernährung schockt Gwyneth Paltrow

Für Paltrow „bisschen Pasta“ schon Ausschweifung

Ein Albtraum für Paltrow, die für ihren disziplinierten wie gesunden Ernährungsstil berühmt ist und darauf auch ihre Wellness-Webseite aufbaut. Für die Oscar-Gewinnerin ist es bereits eine ungeheure kulinarische Ausschweifung, sich etwas „Sauerteigbrot, Käse und sogar ein bisschen Pasta“ zu gönnen – wie sie im April 2025 verriet.