Selena Gomez‘ Ernährung schockt Gwyneth Paltrow

„Sie ernährt sich wie ein fünfjähriges Mädchen!“ Man könnte meinen, dass Gwyneth Paltrow durch nichts zu schocken ist. Weit gefehlt! Ausgerechnet Benny Blanco sorgte bei der Hollywood-Blondine für blankes Entsetzen, als sie in deren „GOOP“-Podcast verriet, worauf seine Ehefrau Selena Gomez kulinarisch komplett abfährt!
Er erklärte der staunenden Ernährungs-Enthusiastin: „Heute Morgen kam ich rein und sie aß schon um 6.45 Uhr Fast Food.“
Blanco plauderte Gomez’ absolute Lieblings-Kombi aus: „Burger und Pommes!“ Worauf Paltrow japste: „Das ist NICHT Goop-gerecht!“ Der Musikproduzent ließ durchblicken, dass Selena durchaus auch die gesunden Gerichte aus Paltrows „Goop Kitchen“ probiert, doch am liebsten esse die Sängerin „alles, was schlecht für die schlanke Linie ist“.
Besonders problematisch für Paltrow war Blancos Enthüllung, die Ex-Disney-Prinzessin möge Obst oder Gemüse nicht wirklich.
Für Paltrow „bisschen Pasta“ schon Ausschweifung
Ein Albtraum für Paltrow, die für ihren disziplinierten wie gesunden Ernährungsstil berühmt ist und darauf auch ihre Wellness-Webseite aufbaut. Für die Oscar-Gewinnerin ist es bereits eine ungeheure kulinarische Ausschweifung, sich etwas „Sauerteigbrot, Käse und sogar ein bisschen Pasta“ zu gönnen – wie sie im April 2025 verriet.
Selena dagegen versuchte sich schon seit 2020 mit ihrer Kochshow „Selena + Chef“ daran, ihre Kochtalente aufzupolieren, nachdem sie sich selbst als „komplette Katastrophe“ am Herd bezeichnet hatte. Trotzdem gab sie ihren Kochkünsten später nur eine „5 von 10“.
Blanco hingegen scheint am Herd deutlich talentierter zu sein. In der „Late Show with Stephen Colbert“ schwärmte Gomez, dass ihr Liebster „sehr gut kochen“ könne. Sie selbst mache dabei eher das, was viele Partner kennen: zuschauen und anfeuern.
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