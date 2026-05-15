75.000 illegal importierte Eier in Wien entdeckt

Bauernbund stellt Forderungen auf

Dabei hätten heimische Betriebe längst hohe Standards gesetzt: keine Käfighaltung, moderne Ställe, lückenlose Rückverfolgbarkeit. Standards, die Importware oft nicht erfüllt – und die damit österreichische Bauern unter Druck setzen. Umso mehr geht man beim Bauernbund in die Gegenoffensive. Schärfere Kontrollen auf nationaler und EU-Ebene, gleiche Standards für alle Importware und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auch bei verarbeiteten Lebensmitteln werden gefordert. „Transparenz darf nicht an der Verpackung enden”, so Strasser.