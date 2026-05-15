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Aus Ukraine

75.000 illegal importierte Eier in Wien entdeckt

Österreich
15.05.2026 16:15
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Mark Perry
Von Nikolaus Frings und Mark Perry

Großerfolg für das Wiener Marktamt: Bei Kontrollen wurden 75.000 illegal importierte Eier aus dem Verkehr gezogen. Österreichs Bauern sehen in der aufgeflogenen „Schmuggel-Ei“ ein Warnsignal und stellen Forderungen auf. 

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Eieiei – das Wiener Marktamt hat mehr als 75.000 Eier aus der Ukraine aus dem Verkehr gezogen – ohne Stempel, ohne Herkunftsnachweis, ohne Rückverfolgbarkeit. Mitten in der Debatte um Import-Eier aus dem Ausland und irreführende Aufmachungen ist das der nächste Aufreger, der Österreichs Bauern auf die Barrikaden treibt.

Das Wiener Marktamt griff durch.
Das Wiener Marktamt griff durch.(Bild: Krone KREATIV/Marktamt Wien, Bauernbund)

Die im Großmarkt Wien-Inzersdorf entdeckte Ware entsprach nicht den europäischen Vermarktungsnormen – und wäre ohne die Kontrolle wohl ungehindert auf österreichischen Tellern gelandet. „Ohne konsequente Kontrollen wäre diese illegale Ware in den Markt gelangt”, sagt auch Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Das Kontrollsystem habe funktioniert – diesmal.

Zitat Icon

Viele Menschen achten bewusst auf Herkunft und regionale Qualität. Genau dieses Vertrauen gerät zunehmend unter Druck!

Bauernbund-Präsident Georg Strasser

Bild: Eva Manhart

Doch der Fall legt eine Lücke frei, die viele Konsumenten längst ahnen: Beim Frischei steht die Herkunft drauf. Sobald Eier dann aber verarbeitet werden – in Nudeln, Kuchen, Mayonnaise, Fertiggerichten oder in der Gastronomie – verschwindet diese Information oft spurlos. „Wer beim Frühstücksei bewusst auf Herkunft achtet, kann bei verarbeiteten Produkten oft nicht mehr erkennen, woher die Eier wirklich kommen”, warnt Strasser.

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Bauernbund stellt Forderungen auf
Dabei hätten heimische Betriebe längst hohe Standards gesetzt: keine Käfighaltung, moderne Ställe, lückenlose Rückverfolgbarkeit. Standards, die Importware oft nicht erfüllt – und die damit österreichische Bauern unter Druck setzen. Umso mehr geht man beim Bauernbund in die Gegenoffensive. Schärfere Kontrollen auf nationaler und EU-Ebene, gleiche Standards für alle Importware und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auch bei verarbeiteten Lebensmitteln werden gefordert. „Transparenz darf nicht an der Verpackung enden”, so Strasser.

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