Sommerjobs: Was Ihnen als Ferialarbeiter zusteht

Es geht wieder Richtung Sommerferien - und die letzten Schüler und Studenten versuchen, sich ihren Platz als Ferialarbeiter zu sichern. Für die meisten ist das der erste Kontakt mit der Arbeitswelt. Da fehlt einem freilich noch die Erfahrung im Umgang mit Dienstzetteln, Ruhepausen und Co. Worauf man achten soll und was einem - auch an Gehalt - zusteht? Wir haben nachgefragt.