DFB-Wirbel: Ilzer bricht Lanze für seinen Kapitän!

Christian Ilzer hat sich zu den anhaltenden Debatten über eine DFB-Rückkehr von Manuel Neuer geäußert. Leidtragender des Comebacks könnte ausgerechnet Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann sein. Auch wenn er sich nicht in die Angelegenheiten des Bundestrainers einmischen möchte, hatte der Österreicher eine Botschaft für Julian Nagelsmann parat.
„Ich bin nicht Julian Nagelsmann. Das habe ich immer gesagt: Solange er nicht bei mir an der Seitenlinie in meiner Coaching-Zone steht und mir sagt, wie ich spielen soll, werde ich mich null in seine Angelegenheiten und seine Entscheidungen einmischen“, erklärte Ilzer vor dem finalen Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga, wie die „Bild“ berichtet.
Dennoch zeigte sich der Österreicher etwas genervt von den Debatten rund um eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der DFB-Nationalmannschaft. Immerhin würde der Torhüter dort TSG-Kapitän Baumann ersetzen.
„Hat es absolut verdient“
Für seinen Torhüter hat Ilzer nur Lob übrig. „Oliver Baumann ist ein absoluter Teamplayer. Er ist in seiner Einstellung dermaßen professionell, dass er sich eine Rolle in der Nationalmannschaft absolut verdient hat“, bricht Ilzer eine Lanze.
Und für Nagelsmann hat er dann doch noch eine Ansage parat: „Er wird diese Rolle bekommen – und egal, wie Julian Nagelsmann diese Rolle letztlich definiert, Oliver wird sie zu 100 Prozent perfekt ausüben.“ Egal, ob auf dem Platz oder als Backup für Neuer ...
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