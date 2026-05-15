DFB-Wirbel: Ilzer bricht Lanze für seinen Kapitän!

„Ich bin nicht Julian Nagelsmann. Das habe ich immer gesagt: Solange er nicht bei mir an der Seitenlinie in meiner Coaching-Zone steht und mir sagt, wie ich spielen soll, werde ich mich null in seine Angelegenheiten und seine Entscheidungen einmischen“, erklärte Ilzer vor dem finalen Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga, wie die „Bild“ berichtet.