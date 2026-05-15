Matchbox-Autos in der Kabine, ein Präsent vom Idol

Erstmals seit 2015 steigt eine Eishockey-WM ohne Dominique Heinrich. Der Verteidiger erklärte im Vorjahr seinen Rücktritt, jobbt nun für die Investment-Firma „Own it now“ und als ORF-Experte. „Das wird sicher komisch, via TV zuzuschauen, nicht eingreifen zu können“, sagt der siebenfache A-WM-Teilnehmer.
Vor dem samstägigen Auftaktspiel Österreichs gegen Großbritannien (12.20 Uhr, live in ORFeins) blickte der 35-Jährige hinter die Kulissen einer A-WM, sprach mit der „Krone“ über....
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