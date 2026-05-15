„So eine Überzeugung haben wir nie gehabt“

Peter Schöttel war als Spieler bei der WM 1990 und 1998 dabei, jetzt führt er als Sportdirektor den ÖFB in den USA mit an! „Jetzt ist es eine andere Welt“, erinnert sich der 59-Jährige in der „Krone“ schmunzelnd zurück. Vergleiche hinken. Aber eines ist klar, im Sommer will auch er erstmals bei einer WM die Vorrunde überstehen...