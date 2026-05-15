Unfall auf Westautobahn legte den Verkehr lahm

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sind sowohl Feuerwehr als auch das Rote Kreuz am Freitagnachmittag zur Westautobahn (A1) ausgerückt. Hier hat es laut ersten Informationen einen schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Abfahrt zum Flughafen gegeben.