Unfall auf Westautobahn legte den Verkehr lahm

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sind sowohl Feuerwehr als auch das Rote Kreuz am Freitagnachmittag zur Westautobahn (A1) ausgerückt. Hier hat es laut ersten Informationen einen schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Abfahrt zum Flughafen gegeben.
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte kurz vor 16 Uhr. Ein „Krone“-Leser berichtete von mehreren Rettungsautos, die im Eiltempo am rasch entstandenen Stau vorbei in Richtung Autobahn unterwegs waren. Tatsächlich waren in den Unfall mehrere Autos verwickelt, wie das Rote Kreuz auf Anfrage mitteilte.
Der Stau reichte schnell bis zum Wals-Siezenheimer Ortsteil Viehhausen zurück. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.