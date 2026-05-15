Ohne sie läuft beim Eurovision Song Contest nichts

Dafür arbeitet hinter und auf der Bühne eine eingespielte Crew mit einem hochpräzisen System aus Rollplattformen. Auch spezielle Hebeelemente werden dabei eingesetzt. Besonders anspruchsvoll wird es aber bei Auftritten mit Pyrotechnik, Wasser- oder Nebeleffekten, und fliegenden Bühnenteilen.Zusätzlich zwei Megawatt für die MegashowAuch ohne die Wiener Netze geht in der Halle nichts. Sie liefern den Strom für die Megashow. Zwei Megawatt wurden für die Stadthalle extra bereitgestellt. Das entspricht dem Strombedarf von 500 bis 700 Haushalten!