Geheime ESC-Favoritin

Kann SIE den Eurovision Song Contest gewinnen?

Adabei-TV Clips
15.05.2026 17:00
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In Australien ist Delta Goodrem längst ein absoluter Megastar, oft wird sie sogar in einem Atemzug mit Kylie Minogue genannt. Während die finnischen Favoriten seit Beginn der ESC-Saison die Wettquoten dominieren, könnte ausgerechnet sie jetzt für die große Überraschung sorgen. Mehr dazu im Video.

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