Swarovskis ESC-Looks: Einer heißer als der andere!

Es war ein wahres Fashion-Feuerwerk, das Victoria Swarovski an den beiden Halbfinal-Abenden auf die Bühne gebracht hat! Die Moderatorin überzeugte nämlich nicht nur mit Charme und ihrem Gesangstalent, sondern zog mit ihren heißen Looks auch alle Blicke auf sich. Da steigt die Vorfreude aufs Finale ...
Beim zweiten Halbfinale am Donnerstagabend zeigte sich Victoria Swarovski nicht nur in einem, sondern gleich in vier fantastischen Looks auf der Bühne. Und einer war heißer als der andere!
Eine Show, vier Looks!
Ob im Glitzer-Mini oder im Naked-Dress von Albina Dyla: Swarovski machte einfach immer eine tolle Figur. Und dann kam es erneut zum Kostümwechsel – und der hatte es in sich!
Denn als „I‘m So Excited“ erklang, stürmte die 32-Jährige im Glitzerbody von Katia Convents die Bühne und schwang zum Party-Hit der Pointers Sisters die Hüften. Definitiv ein Show-Act, der die Herzen der ESC-Fans höher schlagen ließ.
Am Ende der Show präsentierte Swarovski schließlich noch ein weiteres Bühnen-Outfit mit Wow-Faktor. Das hautenge Glitzerkleid mit extravagantem Dekolleté stammte erneut von Albina Dyla. Und Swarovski bewies, dass auch beim Wiener Walzer eine richtig gute Figur macht!
„Guckloch“-Kleid und schräger Song
Schon beim ersten Halbfinale am Dienstag konnte Swarovski mit ihrem Look überzeugen. Das feuerrote Glitzerkleid mit „Guckloch“ sorgte bei den Fans für ebenso viel Gesprächsstoff wie Swarovskis schön schräges Gesangscomeback.
Gemeinsam mit Co-Moderator Michael Ostrowski und Australiens „Milkshake Man“ Go-Jo besang Swarovski mit einem Augenzwinkern die Unterschiede zwischen „Austria“ und „Australia“- Känguru inklusive. Kein Wunder, dass der Song „Opposites“ schon jetzt echter ESC-Kult ist!
Finale am Samstag
Mit welchen Looks und Showeinlagen Victoria Swarovski beim großen Finale überraschen wird, das ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Fix schein aber schon jetzt: Die Tirolerin wird sicher wieder für den einen oder anderen Hingucker sorgen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.