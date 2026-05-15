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Vorfreude aufs Finale

Swarovskis ESC-Looks: Einer heißer als der andere!

Society International
15.05.2026 17:00
Victoria Swarovski begeisterte an den ESC-Halbfinal-Abenden mit einem extravaganten Dekolleté – ...
Victoria Swarovski begeisterte an den ESC-Halbfinal-Abenden mit einem extravaganten Dekolleté – und vielen weiteren Hingucker-Looks!(Bild: ORF/Krissi van der Viven )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es war ein wahres Fashion-Feuerwerk, das Victoria Swarovski an den beiden Halbfinal-Abenden auf die Bühne gebracht hat! Die Moderatorin überzeugte nämlich nicht nur mit Charme und ihrem Gesangstalent, sondern zog mit ihren heißen Looks auch alle Blicke auf sich. Da steigt die Vorfreude aufs Finale ...

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Beim zweiten Halbfinale am Donnerstagabend zeigte sich Victoria Swarovski nicht nur in einem, sondern gleich in vier fantastischen Looks auf der Bühne. Und einer war heißer als der andere!

Eine Show, vier Looks!
Ob im Glitzer-Mini oder im Naked-Dress von Albina Dyla: Swarovski machte einfach immer eine tolle Figur. Und dann kam es erneut zum Kostümwechsel – und der hatte es in sich!

Victoria Swarovski startete im Glitzer-Mini und mit Schwimmweste in das zweite Halbfinale.
Victoria Swarovski startete im Glitzer-Mini und mit Schwimmweste in das zweite Halbfinale.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Und präsentierte sich dann im funkelnden Naked-Dress!
Und präsentierte sich dann im funkelnden Naked-Dress!(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Denn als „I‘m So Excited“ erklang, stürmte die 32-Jährige im Glitzerbody von Katia Convents die Bühne und schwang zum Party-Hit der Pointers Sisters die Hüften. Definitiv ein Show-Act, der die Herzen der ESC-Fans höher schlagen ließ.

Swarovski schwang im Glitzerbody die Hüften.
Swarovski schwang im Glitzerbody die Hüften.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Ein ziemlich sexy Auftritt!
Ein ziemlich sexy Auftritt!(Bild: AP/Martin Meissner)
Kein Wunder, dass da die Herzen der ESC-Fans höher schlugen.
Kein Wunder, dass da die Herzen der ESC-Fans höher schlugen.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Am Ende der Show präsentierte Swarovski schließlich noch ein weiteres Bühnen-Outfit mit Wow-Faktor. Das hautenge Glitzerkleid mit extravagantem Dekolleté stammte erneut von Albina Dyla. Und Swarovski bewies, dass auch beim Wiener Walzer eine richtig gute Figur macht!

Victoria Swarovski im Wow-Dress von Albina Dyla
Victoria Swarovski im Wow-Dress von Albina Dyla(Bild: ORF/Krissi van der Viven )

„Guckloch“-Kleid und schräger Song
Schon beim ersten Halbfinale am Dienstag konnte Swarovski mit ihrem Look überzeugen. Das feuerrote Glitzerkleid mit „Guckloch“ sorgte bei den Fans für ebenso viel Gesprächsstoff wie Swarovskis schön schräges Gesangscomeback.

Gemeinsam mit Co-Moderator Michael Ostrowski und Australiens „Milkshake Man“ Go-Jo besang Swarovski mit einem Augenzwinkern die Unterschiede zwischen „Austria“ und „Australia“- Känguru inklusive. Kein Wunder, dass der Song „Opposites“ schon jetzt echter ESC-Kult ist!

Victoria Swarovskis Look beim ersten Halbfinale konnte ebenso überzeugen ...
Victoria Swarovskis Look beim ersten Halbfinale konnte ebenso überzeugen ...(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
... wie ihre schräge Gesangseinlage!
... wie ihre schräge Gesangseinlage!(Bild: ORF/Klaus Titzer)

Finale am Samstag
Mit welchen Looks und Showeinlagen Victoria Swarovski beim großen Finale überraschen wird, das ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Fix schein aber schon jetzt: Die Tirolerin wird sicher wieder für den einen oder anderen Hingucker sorgen!

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