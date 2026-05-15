Swarovskis ESC-Looks: Einer heißer als der andere!

Es war ein wahres Fashion-Feuerwerk, das Victoria Swarovski an den beiden Halbfinal-Abenden auf die Bühne gebracht hat! Die Moderatorin überzeugte nämlich nicht nur mit Charme und ihrem Gesangstalent, sondern zog mit ihren heißen Looks auch alle Blicke auf sich. Da steigt die Vorfreude aufs Finale ...