„Soll so wie bei 100-Millionen-Konzern verdienen“

„Krone“: Herr Holzhey, was waren Ihre Gedanken, als der LASK am 1. Mai Cupsieger wurde?

Dieter Holzhey: Dass es nach 61 Jahren und so vielen Tiefs wieder gelungen ist, an der Spitze zu stehen. Und ich sage gleich dazu: Ich habe mich für den Gruber Sigi (LASK-CEO Siegmund Gruber, Anm.) total gefreut.