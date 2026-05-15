„Soll so wie bei 100-Millionen-Konzern verdienen“

Als der LASK am 24. Dezember 2013 von 14 „Freunden“ übernommen wurde, war Dieter Holzhey als Präsident das Gesicht des damals wirtschaftlich und sportlich am Boden liegenden Traditionsklubs, der nun am 1. Mai den ÖFB-Pokal gewonnen hat und am Sonntag als Tabellenführer in die letzte Bundesliga-Runde geht.
„Krone“: Herr Holzhey, was waren Ihre Gedanken, als der LASK am 1. Mai Cupsieger wurde?
Dieter Holzhey: Dass es nach 61 Jahren und so vielen Tiefs wieder gelungen ist, an der Spitze zu stehen. Und ich sage gleich dazu: Ich habe mich für den Gruber Sigi (LASK-CEO Siegmund Gruber, Anm.) total gefreut.
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