Nach Totalumbau klappte es gleich mit dem Titel

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Afritz war in der 1. Klasse Mitte nicht zu stoppen, obwohl es im Sommer davor einen Totalumbau gegeben hat. Es war aber ein echter Krimi – der Titel wurde erst in der allerletzten Runde mit einem Kantersieg beim damaligen Leader eingefahren. Für Trainer Samonig war es der zweite Triumph binnen drei Jahren.
Was für eine Auferstehung! Nach einem echten Horrorfrühjahr mit fünf geholten Punkten war Afritz in der Saison 2024/25 nur knapp dem Abstieg entkommen. Es folgte ein Totalumbau, bei dem mit Robert Samonig auch ein neuer Coach verpflichtet wurde.
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