Nach Totalumbau klappte es gleich mit dem Titel

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Afritz war in der 1. Klasse Mitte nicht zu stoppen, obwohl es im Sommer davor einen Totalumbau gegeben hat. Es war aber ein echter Krimi – der Titel wurde erst in der allerletzten Runde mit einem Kantersieg beim damaligen Leader eingefahren. Für Trainer Samonig war es der zweite Triumph binnen drei Jahren.