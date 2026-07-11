Influencerin prangert an: „Wie kann das sein?“

Keine Aufklärung, „falsche“ Medikamente

Chechik macht sich auf ihren Online-Kanälen fürs Stillen von Babys stark. Und dann ausgerechnet das: Während sie ihr Kind an der Brust gehabt habe, seien ihr in der Notaufnahme Medikamente gespritzt worden, die mit dem Stillen nicht vereinbar seien. „Und niemand von denen kommt auf die Idee, mir stillfreundliche Medikamente zu geben oder mich vorher aufzuklären.“