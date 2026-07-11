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2. Liga

Die Neuzugänge setzen im Training bereits Akzente

Tirol: Sport-Nachrichten
11.07.2026 07:00
Wacker bei besten Trainingsbedingungen im Stubaital.
Wacker bei besten Trainingsbedingungen im Stubaital.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Beim öffentlichen Training in Neustift präsentierte sich Wacker bereits in guter Verfassung. Auch die bisherigen Neuzugänge, darunter die US-Leihgaben Adrian Wibowo und Matt Evans, waren mit von der Partie und setzten in Neustift im Stubaital bereits erste Ausrufezeichen.

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Bei über 30 Grad und besten Badebedingungen schwitzte der FC Wacker beim ersten von zwei öffentlichen Trainings für die bevorstehende Saison in der 2. Liga.

„Es ist so ein wunderschöner Platz hier“, zeigte sich US-Neuzugang Matt Evans vom Panorama in Neustift im Stubaital begeistert. Der 20-jährige Guatemalteke ließ im Training gleich sein Können aufblitzen.

Robin Littig (l.) gab im Training bereits 100 Prozent.
Robin Littig (l.) gab im Training bereits 100 Prozent.(Bild: Christof Birbaumer)

Lautsprecher Littig
Auffällig war auch der zweite Neuzugang Robin Littig. Der Deutsche spielte vergangene Saison bei Kapfenberg in der zweithöchsten Spielklasse und präsentierte sich im Training nicht nur als harter Zweikämpfer, sondern auch als Lautsprecher. „Genau das wollen wir sehen und so einen Spieler brauchen wir“, sagte Wacker-Trainer Sebastian Siller. Der beim VfB Stuttgart ausgebildete Verteidiger kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und weiß, worauf es in der neuen Saison ankommt: „Wir müssen als Team zusammenstehen, damit wir unsere guten Einzelspieler richtig einsetzen können.“

Trainer Sebastian Siller (r.) beteiligte sich selbst beim Training.
Trainer Sebastian Siller (r.) beteiligte sich selbst beim Training.(Bild: Christof Birbaumer)

Etwas geschont wurde der dritte Neuzugang Adrian Wibowo. „Er war verletzt und steigt jetzt wieder richtig ins Training ein“, teilte Siller mit. Der sympathische Indonesier freute sich, wieder auf dem Platz zu stehen: „Ich bin froh, hier zu sein, und möchte so viele Minuten und Tore wie möglich sammeln.“

Der vierte Neuzugang
Mit Goalie Gerald Kirchebner gab es einen weiteren Neuzugang im Team. Der 23-Jährige stand im Tiroler Cupfinale für die WSG Juniors im Tor und soll als dritter Torhüter sowie in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.

Das nächste öffentliche Training der Schwarz-Grünen findet am kommenden Freitag (17. Juli) um 15 Uhr in Kematen statt.

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