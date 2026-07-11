Die Neuzugänge setzen im Training bereits Akzente

Lautsprecher Littig

Auffällig war auch der zweite Neuzugang Robin Littig. Der Deutsche spielte vergangene Saison bei Kapfenberg in der zweithöchsten Spielklasse und präsentierte sich im Training nicht nur als harter Zweikämpfer, sondern auch als Lautsprecher. „Genau das wollen wir sehen und so einen Spieler brauchen wir“, sagte Wacker-Trainer Sebastian Siller. Der beim VfB Stuttgart ausgebildete Verteidiger kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und weiß, worauf es in der neuen Saison ankommt: „Wir müssen als Team zusammenstehen, damit wir unsere guten Einzelspieler richtig einsetzen können.“