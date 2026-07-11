„Gegen Messi bist du einfach nur Passagier“

Die Schweiz prallt am Sonntag (3 Uhr) im ersten WM-Viertelfinale seit 1954 auf Weltmeister Argentinien. Nati-Legionär Heinz Lindner schwärmt in der „Krone“ vor dem Jahrhundertspiel vom Superstar und blickt auch auf Österreichs Nationalteam.
„Die Stimmung in der Stadt und im ganzen Land ist unglaublich. Das Team hat eine Euphorie entfacht, die Public Viewings platzen aus allen Nähten“, erzählt Torhüter Heinz Lindner. Der den Umzug von Bern nach Zürich samt 65 Kartons hinter sich hat, für die nächsten zwei Jahre beim FC unter Österreichs Ex-Teamchef Marcel Koller unterzeichnete und für den Viertelfinal-Kracher der Schweizer gegen Argentinien um Superstar Lionel Messi ebenfalls in den frühen Morgenstunden aus den Federn hüpfen wird.
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