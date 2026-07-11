Urlaub! So verdaut Sabalenka ihr Wimbledon-Aus

Es sei Zeit, um sich ein paar Minuten für sich selbst zu nehmen. Schreibt Tennis-Superstar Aryna Sabalenka auf Instagram. Sie macht Urlaub – und verdaut auf die beste denkbare Art und Weise ihr Aus in Wimbledon.
Mehr Klischee geht nicht. Sommer, Sonne, Bikini und schier allerbeste Laune. Aryna Sabalenka lässt ihre Fans an ihrem offensichtlichen Luxus-Urlaub teilhaben. Jede Menge Pool- und Gute-Laune-Fotos. Aber wühlen Sie sich einfach selbst durch, hier das Sabalenka-Posting:
Enttäuschend
Gute Laune kann sie durchaus gebrauchen. Denn Sabalenka erlebt weiterhin eine enttäuschende Grand-Slam-Saison. In Wimbledon verlor die Belarussin das mit Spannung erwartete Achtelfinale gegen die Japanerin Osaka in zwei Sätzen. Sabalenka hat wie Osaka vier Grand-Slam-Titel gefeiert.
Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Finaleinzug noch fehlt. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen“, sagte die 28-Jährige anschließend in der Pressekonferenz. „Ich habe es dieses Jahr vermasselt. Nächstes Jahr werde ich versuchen, es besser zu machen.“
Jetzt aber soll sie, wie es schon schön heißt, einmal abschalten. Wird ihr guttun.
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