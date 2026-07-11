Urlaub! So verdaut Sabalenka ihr Wimbledon-Aus

Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Finaleinzug noch fehlt. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen“, sagte die 28-Jährige anschließend in der Pressekonferenz. „Ich habe es dieses Jahr vermasselt. Nächstes Jahr werde ich versuchen, es besser zu machen.“