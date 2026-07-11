Klopp lobt (!) Olise: „Eine absolute Frechheit“

Ja, das gilt als Lob! Jürgen Klopp kann sich halt alles erlauben – auch eine ungewöhnliche Formulierung für eine Formulierung für ein Lob. So sei die Leistung von Frankreichs Michael Olise „eine absolute Frechheit“.
Olise zündet den Turbo. Er dreht mit dem Ball auf, zieht im Slalom-Stil mit Voll-Karacho Richtung Portugals Strafraum. Dann kommt der Pass auf Mbappe. Doch dieser Pass hat‘s in sich. Olise hatte sich selbst den Ball von Links auf Rechts gespielt und so eine Vorlage geliefert. Absolut spektakulär, die Szene aus dem WM-Viertelfinale Frankreich gegen Portugal.
Wie gemalt
Die Fußball-Welt staunt. Auch Jürgen Klopp, TV-Experte bei „Magenta“. Es sei nicht weniger als „eine absolute Frechheit“, wie gut Olise sei. „Da fehlen einem die Worte“, so Klopp. Interessantes Wording für ein – ja, ebenso interessantes – Dribbling samt Ballabgabe.
Wie viel Bock
Klopp gehen die Sprachbilder nicht aus. „Wenn man einen Fußballer malen wollte, dann so.“ Und weiter: „Wie viele Bock haben die Franzosen auf Fußball? Wie viel Selbstvertrauen haben sie?“ Wird sich am Dienstag wieder zeigen. Da steigt der Mega-Hit im Halbfinale. Frankreich gegen Spanien. Das heißt auch: Duell der Super-Magier. Lamine Yamal trifft auf Michael Olise. Ob Jürgen Klopp da aus dem Staunen rausekommen wird?
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