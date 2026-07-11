Klopp lobt (!) Olise: „Eine absolute Frechheit“

Wie viel Bock

Klopp gehen die Sprachbilder nicht aus. „Wenn man einen Fußballer malen wollte, dann so.“ Und weiter: „Wie viele Bock haben die Franzosen auf Fußball? Wie viel Selbstvertrauen haben sie?“ Wird sich am Dienstag wieder zeigen. Da steigt der Mega-Hit im Halbfinale. Frankreich gegen Spanien. Das heißt auch: Duell der Super-Magier. Lamine Yamal trifft auf Michael Olise. Ob Jürgen Klopp da aus dem Staunen rausekommen wird?