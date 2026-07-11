„Verrückt! So eine Euphorie noch nie erlebt“

Vor dem historischen WM-Viertelfinale am Samstag gegen England befindet sich Norwegen im Ausnahmezustand. Wer nicht nach Miami kann, feiert auf den Straßen mit. Eine ganze Nation rudert am Trockenen durch die WM. Was auch einige (Wahl-)Österreicher nachvollziehen können. Die „Krone“ fragte nach ...
Mehrere Sonderflüge wurden eingeschoben, waren sofort ausgebucht. Nicht nur nach Miami, wo Erling Haaland und Co. im historischen WM-Viertelfinale am Samstag (23 Uhr MESZ) England fordern. Sondern auch aus ganz Europa nach Oslo. Die (Auslands)-Wikinger kehren heim, man will ja schließlich nicht bei der eigenen Party fehlen...
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