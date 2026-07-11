„Verrückt! So eine Euphorie noch nie erlebt“

Vor dem historischen WM-Viertelfinale am Samstag gegen England befindet sich Norwegen im Ausnahmezustand. Wer nicht nach Miami kann, feiert auf den Straßen mit. Eine ganze Nation rudert am Trockenen durch die WM. Was auch einige (Wahl-)Österreicher nachvollziehen können. Die „Krone“ fragte nach ...